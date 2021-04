Jano zverejnil fotku fialovej ruky: Následok po očkovaní?! Policajti odhalili pravdu

Polícia upozorňuje verejnosť na hoax v súvislosti s údajnými následkami po očkovaní vakcínou AstraZeneca, ktorý sa na sociálnych sieťach šíri v rámci celej Európy.

Ako ďalej policajti informovali v profile „Hoaxy a podvody - Polícia SR" na sociálnej sieti, fotografia rozmernej modriny na ramene mala napríklad v Bulharsku 76-tisíc a v Nórsku 55-tisíc zdieľaní.

„Ide o fotografiu, ktorá má dokazovať vážny vedľajší účinok po očkovaní vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Na fotografii je ruka s fialovou kožou, ako následok podania vakcíny po siedmich hodinách od vpichnutia,”" uvádza polícia s tým, že fotografiu zverejnil aj užívateľský profil Jan Slechta. Jeho príspevok mal 14-tisíc zdieľaní Čechov a mnohých Slovákov, medzitým bol však stiahnutý.

Polícia v tejto súvislosti cituje odborníkov zo Slovenskej akadémie vied, podľa ktorých by mal na fotografii byť pomerne veľký hematóm (krvná podliatina) spôsobená krvácaním do podkožia/svalu. „Typický býva pri úraze - údere do danej oblasti. Takýto veľký by mohol byť u pacienta s poruchou zrážania krvi (ochorenie - málo bežné, alebo pri liekoch používaných na zníženie zrážanlivosti - omnoho bežnejšie). Určite to nie je reakcia na očkovaciu látku,” uviedli v stanovisku.

Polícia tiež pripomína, že všetky liekové agentúry v Európskej únii veľmi pozorne monitorujú hlásenia podozrení na nežiaduce účinky liekov, vrátane vakcín proti COVID-19. „Minulý týždeň Európska lieková agentúra vydala záver, že existuje možná súvislosť medzi veľmi zriedkavými prípadmi nezvyčajných krvných zrazenín s nízkymi hladinami krvných doštičiek a vakcínou Vaxzevria od AstraZeneca,” uvádza polícia.

Doplnila, že vzhľadom na to, že vakcína poskytuje vysoký stupeň ochrany pred ochorením COVID-19 a pred jeho závažným a fatálnym priebehom a prípady takýchto nežiaducich účinkov sú veľmi zriedkavé, celkové prínosy vakcíny i naďalej prevyšujú jej riziká. „Prípady vzácnych krvných zrazenín, ktoré skúma Európska lieková agentúra v súvislosti s vakcínou AstraZeneca, sú závažné, ale extrémne zriedkavé,” dodali policajti s tým, že pri súčasnej epidemickej situácii na Slovensku, aj napriek jej pozitívnemu trendu, každý jeden deň, o ktorý sa odloží očkovanie, predstavuje vážne riziko nakazenia sa ochorením COVID-19.