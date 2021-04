Neskutočný príbeh obletel svet: Deduško vyhral 133-tisíc v lotérii vďaka osudovej chybe

Denis Fawsitt (80) z angickej obce Hatton sa teší z obrovskej výhry.

S manželkou Ann (75) hrajú v lotérii Euromilióny každý týždeň, pričom používajú čísla z dátumov narodenín. Naposledy sa však Denisovi stala osudná chyba – keď išiel podávať tiket do miestneho novinového stánku, zabudol si doma okuliare.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nemohol tak označiť čísla, ktoré používa vždy, lebo na ne jednoducho nevidel. ,,Snažil som sa trafiť do políčok, ale proste to nešlo. Poprosil som preto pani v stánku, aby použila generátor, ktorý označí náhodné čísla. Vysvitlo, že to bolo moje najlepšie rozhodnutie,“ cituje starého pána portál The Sun.

Výhru cítil v kostiach. ,,Po tom, čo sa stalo v stánku, som mala vtipný pocit, že vyhráme. V ten večer som povedal Ann, že to bude veľká výhra.“ A skutočne, na druhý deň si bol v stánku skontrolovať tiket a bolo mu povedané, že vyhral väčšiu sumu a má kontaktovať zástupcu lotérie.

Dennis a Ann sa tešia zo výhry 116 124 libier (133 601 eur). Manželia majú dve dcéry a tri vnúčatá. Z výhry plánujú prerobiť svoj dom a záhradu, ale väčšinu sumy chcú darovať práve im. ,,Užili sme si svoj čas života, teraz je ten ich. Tieto peniaze im pomôžu viac než nám,“ povedala Ann.