Kováčik rokoval v Prešove o novom štadióne: Mesto získalo dotáciu za niekoľko miliónov

V Prešove by sa pri ideálnom scenári mohlo začať s výstavbou nového futbalového štadióna ešte pred letom tohto roka.

V stredu prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik po rokovaní s tamojšími zástupcami mesta aj kraja uviedol, že SFZ podporuje realizáciu projektu výstavby futbalového štadióna Futbal Tatran aréna (FTA) v Prešove.

Ako informoval oficiálny web SFZ, mesto Prešov získalo na kompletnú výstavbu štadióna od SFZ z Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov 2013 – 2022 dotáciu vo výške 2,4 milióna eur. "Na tento deň sme čakali dlho. Mesto Prešov je nielen krajské mesto, ale aj tretie najväčšie mesto Slovenska a je nesmierne dôležité, aby malo futbalový štadión čo najskôr. Som rád, že tu veľmi rýchlo vznikla taká vzorná koalícia - mesto Prešov, Prešovský samosprávny kraj a Slovenský futbalový zväz. Ani v jednom projekte a meste takéto zoskupenie nevzniklo, pričom rekonštruujeme 23 štadiónov. Čochvíľa budeme vedieť termín začatia výstavby a ja verím, že Prešov bude mať štadión, ktorý bude dôstojným futbalovým stánkom,“ povedal počas kontrolného dňa prezident SFZ Ján Kováčik.

Koncom marca (31.3.) podpísali zmluvu s víťazným dodávateľom stavby, ktorým je Ava-stav Galanta. S výstavbou futbalového štadióna Futbal Tatran arény by sa mohlo začať ešte pred letom. Najprv však musí vydať Protimonopolný úrad SR kladné stanovisko. Zhotoviteľ stavby tak bude mať následne 18 mesiacov na jeho dokončenie. „Pevne verím, že v najbližších dňoch už budeme mať v rukách vyjadrenie protimonopolného úradu, aby sme mohli pristúpiť k samotnej realizácii projektu. Našou snahou je, aby sa futbalový štadión vybudoval v čo najkratšom čase a aby ho po niekoľkoročnej odstávke mohli využívať športovci z celého kraja. Aj keď je Prešovský kraj iba partnerom, ktorý chce finančne pomôcť, ja pevne verím, že bude pýchou celého kraja. Urobíme všetko pre to, aby sa nám tento projekt s mestom Prešov a Slovenským futbalovým zväzom podarilo dotiahnuť do úspešného konca," skonštatoval predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.

Mesto v súčasnosti s protimonopolným úradom intenzívne komunikuje. Hneď po jeho pozitívnom rozhodnutí a po doručení stanoviska, sa môže začať stavať. „Našou snahou je, aby sa s výstavbou futbalového štadióna mohlo začať čo najskôr. Spustenie stavebných prác je však podmienené vydaním stanoviska zo strany protimonopolného úradu, ktorý posudzuje, či dotácie zo strany mesta Prešov a VÚC spĺňajú podmienky na poskytnutie štátnej pomoci. Akonáhle budeme mať v tejto veci kladné stanovisko, sme pripravení bezodkladne odovzdať stavenisko zhotoviteľovi. Predpokladáme, že by sa tak mohlo stať pred letom,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

V rámci rekonštrukčných prác na štadióne sa majú zbúrať doterajšie tribúny, vystavať nové, má sa vybudovať hracia plocha so zavlažovaním a vyhrievaním. Nový štadión by mohol navyše hostiť aj medzinárodné zápasy. Kapacita štadióna by mala byť 6500 divákov a mal by spadať do III. kategórie UEFA.