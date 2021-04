Sulík zvádza vnútorný boj: Opatrenie, ktoré by podporil, je v rozpore s politikou jeho strany

Minister hospodárstva a predseda koaličnej strany SaS Richard Sulík si vie predstaviť pomoc pre gastrosektor dočasným znížením dane z pridanej hodnoty (DPH) zo súčasných 20 % na päť percent.

Sulík to v stredu povedal na brífingu po rokovaní vlády, no zároveň pripomenul, že ide o jeho osobný názor, ktorý je v tomto prípade v rozpore s politikou SaS.

"My sme strana, ktorá je za neutrálnosť zdanení, to znamená jedna sadzba či už pri dani z príjmov, ale aj pri DPH. Aj so sebou v mojom vnútri zápasím, ale musím povedať, že v terajšej situácii by som takýto návrh, pokiaľ príde, podporil," povedal Sulík. Zníženie sadzby by však podľa neho malo byť iba dočasné, napríklad do konca tohto roka.

Na zmenu DPH vyzvali zástupcovia gastroprevádzok. Zníženie sadzby by podľa nich prinieslo rýchlejšie naštartovanie sektora a vykrylo by straty vzniknuté protipandemickými opatreniami. Analytici zhodne označujú gastrosektor spolu s cestovným ruchom za odvetvia najviac postihnuté pandémiou nového koronavírusu.