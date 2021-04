Sulík stále nemôže prísť Gyimesimu na meno: Svoje si vypočul aj Matovič

Niektoré výroky poslanca Györgyho Gyimesiho (OĽaNO) sú neakceptovateľné. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorému prekáža Gyimesiho šovinizmus a to, ako dehonestuje všetko to, čo je slovenské.

Kolujú chýry o Gyimesiho občianstve, pochybnosti naznačili Sulík aj Hrnko: Poslanec reaguje „Ja chcem veriť, že Igor Matovič si je vedomý toho, čo sa udialo, a hlavne vedomý tých vecí, ktoré sa udiať nemali,“ povedal Sulík v súvislosti s cestou ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) do Budapešti. Doplnil, že Matovičovi priblížili myšlienku, že by bolo dobré si nechať zahraničné cesty schváliť na vláde, alebo aspoň o nich vládu informovať.