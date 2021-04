Ľuďom, zaočkovaným AstraZenecou, podajú v Nemecku inú druhú dávku: WHO má iný názor

Ľuďom vo veku pod 60 rokov, ktorí dostali v Nemecku prvú dávku očkovacej látky proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, podajú druhú dávku od inej firmy.

V utorok sa na tom dohodol spolkový minister zdravotníctva s regionálnymi ministrami. Informácie v stredu priniesla tlačová agentúra AFP.

Nemecko 30. marca oznámilo, že už nebude podávať dvojdávkovú očkovaciu látku od AstraZenecy ľuďom vo veku do 60 rokov - dôvodom boli obavy z možného súvisu medzi vakcínou a zriedkavými prípadmi krvných zrazenín.

Nemecká tlačová agentúra DPA uviedla, že ministri sa v utorok na zasadnutí dohodli, že ľuďom v mladšej vekovej skupine, ktorým pred oznámením z 30. marca podali prvú dávku od AstraZenecy, ponúknu druhú dávku buď od spoločností BioNTech-Pfizer alebo od Moderny.

"Riešenie, ktoré sme našli, zaistí dobrý stupeň ochrany," povedal pre DPA minister zdravotníctva spolkovej krajiny Bavorsko Klaus Holetschek. Táto nová politika je v súlade s odporúčaniami zverejnenými minulý týždeň nemeckou komisiou pre vakcíny, ktorá zároveň odporučila, aby sa druhá dávka očkovacej látky podala 12 týždňov po prvej dávke od AstraZenecy.

Nemecko patrí k viacerým krajinám, ktoré obmedzili používanie vakcíny od AstraZenecy len na starších ľudí, pretože u malého počtu mladších ľudí zaočkovaných touto vakcínou sa objavili zriedkavé krvné zrazeniny.

Európska agentúra pre lieky (EMA) minulý týždeň 7. apríla vyhlásila, že tvorba týchto neobvyklých krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. EMA však zdôraznila, že celkové výhody vakcíny prevažujú nad rizikami.

Podľa EMA je hlásených 222 prípadov tejto atypickej trombózy spomedzi 34 miliónov dávok od AstraZenecy, ktoré boli do 4. apríla podané v Európskom hospodárskom priestore (EHS, teda v Európskej únii, Nórsku, Lichtenštajnsku) a v Británii. A do 22. marca bolo hlásených 18 úmrtí. Väčšinu prípadov tvorili ženy vo veku do 60 rokov, zrazeniny sa im vytvorili do dvoch týždňov od očkovania.

Podľa nemeckého ministerstva zdravotníctva dostalo v posledných týždňoch dávku od AstraZenecy približne 2,2 milióna ľudí vo veku do 60 rokov.

Podobné podozrenie sa týka aj jednodávkovej očkovacej látky od spoločnosti Johnson & Johnson. Zdravotnícke úrady v Spojených štátoch v utorok odporučili, aby sa ňou prestalo očkovať, kým sa nevyšetrí šesť prípadov krvných zrazenín.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že nemôže odporučiť výmenu vakcíny pri druhej dávke, lebo nie je dostatok údajov, nakoľko je takáto ochrana účinná voči ochoreniu COVID-19.