Hviezdy seriálu natočili po 17 rokoch špeciálny diel: Priatelia opäť na pľaci!

Sen sa stáva skutočnosťou. Herecké obsadenie sa v celej zostave stretlo na natáčaní v pôvodnom štúdiu Warner Bros.

Studio v Burbanku, kde Priatelia vznikali. Špeciálny diel mali pôvodne začať filmovať vlani koncom marca, no príchod pandémie im zhatil plány. Tvorcovia rovnako ako herci dúfali, že sa k projektu vrátia v auguste, no koronavírus úradoval opäť. Napokon všetkých prekvapili správou, keď na sociálnej sieti oznámili, že stretnutie takmer po 17 rokoch je natočené. O to sa postarali v priebehu minulého týždňa.

Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53), Matthew Perry (51) a David Schwimmer (54) si v špeciálnej epizóde nezahrajú Rachel, Monicu, Phoebe, Joeyho, Chandlera a Rossa. Jednoducho budú vystupovať sami za seba. Pripomenú si staré časy, navštívia scénu a budú zdieľať zábery zo zákulisia. Špeciál prinesie na obrazovky streamovacia služba HBO Max pravdepodobne v priebehu nasledujúcich mesiacov.