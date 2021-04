Zefektívni sa systém očkovania na Slovensku? Samosprávne kraje predstavili svoje požiadavky

O zefektívnení očkovania proti COVID-19, ktoré od polovice februára koordinujú samosprávne kraje, hovoril v utorok šéf združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič s novým ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO).

Samosprávne kraje vidia medzery v systéme registrácie na očkovanie a pripravujú sa na zriadenie mobilných očkovacích jednotiek. TASR o tom informovali z kancelárie združenia SK8.

"Som rád, že pán minister takto promptne reagoval na žiadosť o stretnutie. Predstavil som mu štyri hlavné požiadavky krajov na zefektívnenie očkovania, ktoré samosprávne kraje od polovice februára zabezpečujú organizačne, logisticky aj personálne.

Na základe doterajšej praxe chceme mať viac kompetencií v správe rezervačného systému a v kontrole odosielania SMS správ. To by napomohlo vyhnúť sa problémom pri pozývaní na očkovanie. Navrhujeme aj úpravu vyhlášky tak, aby sa ako náhradníci mohli do databáz žúp prihlasovať ľudia z vybraných profesií bez ohľadu na vek," priblížil Viskupič.

Výzvou na najbližšie obdobie bude podľa jeho slov zriadenie krajských mobilných očkovacích jednotiek, v ktorých chcú samosprávne kraje začať s očkovaním zamestnancov a klientov domovov sociálnych služieb, seniorov či imobilných obyvateľov. Sú pripravené tiež podieľať sa na zvyšovaní percenta zaočkovaných v marginalizovaných komunitách.

"V tejto súvislosti sme otvorili aj otázku financovania očkovania, ktoré by malo byť nastavené férovo," doplnil Viskupič s tým, že ministra požiadal o prijatie šéfov samosprávnych krajov v čo najkratšom čase z dôvodu akútnosti prediskutovania viacerých regionálnych požiadaviek.