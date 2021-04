Do letnej sezóny by mohli byť v EÚ COVID pasy: Čo budú obsahovať a dokedy budú platiť?

Do letnej sezóny by mohli byť v Európskej únii (EÚ) zavedené nové osvedčenia, tzv. COVID pasy.

Uviedol to v utorok v Európskom parlamente eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders. Na tieto certifikáty sa spoliehajú letecké spoločnosti aj turistický priemysel v bloku, teda odvetvia, ktoré blokády a nariadenie sociálneho dištancu na zastavenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19 zvlášť tvrdo zasiahli.

Cestovný certifikát navrhovaný EÚ by mal obsahovať informácie o očkovaní, testoch alebo zotavení sa z ochorenia COVID-19. A mal by platiť dovtedy, kým Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neoznámi koniec pandémie, povedal Reynders zákonodarcom. "To, čo chceme, je poskytnúť občanom a členským štátom nástroj, ktorý poskytne potrebnú dôveru. Nástroj, na ktorý sa môžu príslušné úrady spoľahnúť všade, kde je to potrebné na uľahčenie voľného pohybu," uviedol.

"Podobne aj letecké spoločnosti si budú môcť jednoduchým spôsobom pri registrácii overiť platnosť tohto osvedčenia," uviedol Reynders. Európa aktuálne čelí tretej vlne pandémie, ale štáty na juhu bloku potrebujú príjmy z cestovného ruchu. Preto už vyvíjajú tlak na zavedenie nástroja, ktorý pomôže ich hotelom, reštauráciám a turistickým atrakciám zotaviť sa z pandémie. Narážajú však na skeptickejší prístup severnejších štátov, ako sú Belgicko či Nemecko.

Reynders zdôraznil, že pripravovaný certifikát nepredstavuje "očkovací pas", pretože samotné očkovanie nemôže dať ľuďom právo slobodne cestovať, keďže by to diskriminovalo tých, ktorí nemôžu, alebo ešte nedostali vakcínu. Pripomenul tiež, že stále nie je jasné, ako dlho potrvá imunita po očkovaní. Zákonodarcov z EÚ v tejto súvislosti zaujíma ochrana osobných údajov a praktickosť kontroly takýchto osvedčení pre milióny ľudí, ktorí každý deň prekračujú hranice v osobných a nákladných automobiloch vo vnútornej schengenskej zóne. Aktuálne sa totiž zdravotné obmedzenia a obmedzenia pohybu v jednotlivých štátoch EÚ líšia na základe vývoja pandémie v danej krajine.