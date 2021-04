Astrofotograf Ondrej, ktorého ocenila NASA, bojuje o život: Kamaráti prosia Slovákov o pomoc

Úspešný slovenský astrofotograf Ondrej Králik (28) zvádza boj o život! Po tom, čo utrpel vážnu nehodu, kolegovia vyzývajú na pomoc pri darovaní krvi.

Keď horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v nedeľu nadránom pod vrchom Veľký Manín v Považskobystrickom okrese, kde spadol zo skalného hrebeňa z výšky asi 20 metrov 28-ročný muž, málokto vedel, že ide o oceňovaného astrofotografa. Kolegovia, rodina, záchranári či zdravotníci však rýchlo zmobilizovali ľudí, ktorí by mohli pomôcť. "Uznávaný slovenský astrofotograf, ocenený v NASA, Ondrej Králik, utrpel vážnu nehodu a bojuje o život. V súčasnosti sa hľadajú darcovia krvi skupiny A, stačí nahlásiť jeho meno a dátum narodenia 26.12. 1992, viac TU," informoval redakciu Nového Času jeden z jeho kolegov. Fotograf má ležať na Oddelení anestézy a intenzívnej medicíny OAIM Považská Bystrica.