Biskupi povzbudzujú veriacich: Po uvoľnení opatrení by sa mali primerane začať vracať do kostolov

Slovenskí biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa po uvoľnení protipandemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Poukazujú na COVID automat, podľa ktorého by Slovensko malo čoskoro prejsť z čiernej do bordovej fázy.

V nej by sa už mohli konať bohoslužby s čiastočnou účasťou veriacich. Na svojom webe o tom informuje Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS). "Teší nás, že situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa podľa platného COVID automatu čoskoro budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých omší v kostoloch. Som vďačný veriacim za veľkú trpezlivosť, ktorú prejavili, keď celé mesiace museli vydržať bez možnosti osobnej účasti na bohoslužbách," uviedol predseda KBS Stanislav Zvolenský. K verejnému sláveniu svätých omší s účasťou veriacich sa bude podľa jeho slov znovu možné vrátiť pri dodržaní hygienickým opatrení. Veriaci si pri vstupe do kostolov majú dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným v bezdotykových nádobách. V kostole majú mať prekryté dýchacie cesty respirátorom a sväté prijímanie dostanú na ruku. Zvolenský zároveň informoval, že veriaci budú naďalej, z dôvodu limitovanej účasti, oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách. Tie budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá či sociálne siete. Veriaci sú podľa predsedu KBS s malými prestávkami viac ako rok bez možnosti zúčastniť sa na svätej omši. Ako pripomenul, v lete 2020 sa opatrenia uvoľnili, ale od 31. decembra 2020 sa omše konajú opäť bez účasti veriacich.