Toto mu na popularite nepridá: Ibrahimovič si v Afrike zaplatil odstrel leva

Páli mu to aj mimo ihriska. Napriek tomu, že už má tridsaťdeväť rokov, stále strieľa góly ako na bežiacom páse.

Presnú mušku preukázal aj v africkej rezervácii, keď si zaplatil odstrel leva, pričom trofej, ktorú tvorili lebka, koža a čeľusť, si nechal dopraviť domov, do švédskeho Malmö. Hoci sa Ibrahimovič lovu zúčastnil už v roku 2011,

Ibra sa vždy zaujímal o lov a streľbu. V kuloároch sa často spomínali akcie, ktoré organizoval pre svojich spoluhráčov, kde lovili diviaky alebo niečo podobné pod zub. V autobiografii Švéda, ktorý sa narodil moslimskému Bosniakovi a katolíckej Chorvátke, je aj fotka, na ktorej pózuje s obrovskou zbraňou, takže správa švédskeho média Expressen o jeho love v Afrike veľmi neprekvapila. Tento denník pred pár dňami priniesol zoznam 82 Švédov, ktorí si v Juhoafrickej republike zaplatili za odstrel vzácnej zveri. Medzi nimi bol aj hviezdny futbalista, ktorý leva ulovil po tom, čo bolo zviera rok držané v klietke.

Šokuje to najmä preto, lebo Zlatan má už pár rokov cez celý chrbát vytetovaného obrovského leva a sám sa častokrát levom aj nazýva. Možno preto sa za kráľom zvierat vydal do Afriky, bohužiaľ, s puškou cez rameno. Keď si strelec kúpi na túto „zábavku“ licenciu, je to legálne, ale mnohým sa toto hobby nepáči a lovci sa netešia veľkej popularite. Rovnako je to aj v prípade Zlatana, ktorý bol zo strany švédskych novín kontaktovaný so žiadosťou o vyjadrenie sa. Doteraz sa však žiadnej odpovede nedočkali.

Najnovšou výzvou pre Ibrahimoviča je pozvánka pred filmové kamery. Zlatan dostal rolu v chystanej novej verzii filmu Asterix a Obelix: Middle Kingdom. Postava, ktorú bude hrať, má meno Caius Antivirus. Hviezdny kanonier hovoril o svojom sne zahrať si vo filme začiatkom marca na hudobnom festivale v San Reme, kde spieval dueto s bolonským futbalovým trénerom a kamarátom Sinišom Mihajlovičom. Štáb režiséra Guillauma Caneta zareagoval rýchlo, a tak sa Švéd stane po Michaelovi Schumacherovi a Zinedinovi Zidanovi tretím slávnym športovcom v tejto filmovej sérii.