Studenič ako svetielko nádeje pre Slovensko: Takto mladík opísal svoj debut v NHL

Marián Studenič sa stal deviatym slovenským hokejistom a štvrtým útočníkom, ktorý v tejto sezóne zasiahol do diania v NHL.

Vo svojom debutovom zápase v profilige proti Pittsburghu (2:5) zatiaľ nerozšíril poltucet Slovákov, ktorí sa už zapísali do tabuľky produktivity. Počas desiatich minút na ľade sa na krídle útoku so švédskym centrom Jesperom Boqvistom prezentoval dvoma bodyčekmi, dvoma zablokovanými strelami a jedným mínusovým bodom. Hráči New Jersey Devils prehrali s hokejistami Pittsburgh Penguins 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) a po šiestej prehre z ostatných siedmich zápasov figurujú na predposlednej siedmej priečke Východnej divízie NHL.

"Toto je pre mňa výnimočný deň, aj napriek tomu, že sme prehrali. V prvej tretine som bol trochu nervózny, neskôr sa to zlepšilo. Určite však viem zahrať lepšie a verím, že neskôr sa naozaj zlepším," uviedol Marián Studenič vo videu na klubovom webe New Jersey.

Dvadsaťdvaročný krídelník predtým v tejto sezóne odohral 19 zápasov v tíme nižšej zámorskej súťaže AHL Binghamton Devils a zapísal si 7 bodov za 3 góly a 4 asistencie. Odtiaľ si ho vedenie New Jersey vyžiadalo do NHL. "V prvej tretine som zostal trochu prekvapený, nevedel som presne, čo mám očakávať. Ako plynul zápas, zvykal som si na dianie na ľade, moje pocity sa zlepšili. Som vďačný trénerovi za šancu, ktorú som od neho dostal, za každé striedanie a pobyt na ľade. Musím si ešte osvojiť zvyky a malé detaily, ktoré sú potrebné, aby som zapadol do mužstva. Prvý zápas bol aj o strese. Som rád, že ho mám za sebou a môžem pokračovať v práci a zlepšení," vyhlásil Studenič.

Účastník MS 2019 v Košiciach potvrdil, že po splnení sna zahrať si v NHL chce zostať v tíme New Jersey Devils čo najdlhšie. "Je tu mladé mužstvo, každý sa snažíme uchopiť svoju šancu. Aj ja chcem zostať s tímom čo najdlhšie ako sa len bude dať. Budem bojovať o budúci kontrakt s New Jersey," doplnil mladý slovenský útočník.