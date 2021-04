Do škôl na východe sa v pondelok vrátili tisíce detí: V Poprade sú tri triedy v karanténe

Do základných (ZŠ) a materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice nastúpilo v pondelok dokopy viac ako 14 000 detí.

Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že počet žiakov na prezenčnej výučbe na prvom stupni ZŠ dosiahol 87,5 percenta. Do MŠ prišlo 72 percent zo všetkých škôlkarov.

Podľa mesta nastúpilo v pondelok na prvý stupeň ZŠ celkovo 8635 žiakov a do MŠ 5537 detí. V porovnaní s uplynulým týždňom vzrástli počty žiakov na I. stupni ZŠ a v MŠ zhruba dvojnásobne. V prevádzke bolo všetkých 55 mestských MŠ a 34 ZŠ. Žiaci na prvom stupni ZŠ sa učili podľa klasického rozvrhu vo svojich triedach. Z dôvodu karantény v súvislosti s novým koronavírusom nie je v prevádzke od minulého týždňa MŠ Žiacka v mestskej časti Krásna. Okrem toho zostali v domácej karanténe aj žiaci jednej triedy na ZŠ Park Angelinum, do školy by opätovne mali nastúpiť vo štvrtok (15. 4.).

Ako uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie budú môcť od budúceho pondelka (19. 4.) otvoriť aj 8. a 9. ročníky svojich ZŠ. "Veríme, že Košice aj naďalej zostanú medzi tými najlepšími okresmi na Slovensku, čo by malo znamenať aj obnovenie výučby aj pre našich piatakov, šiestakov a siedmakov. Podľa aktuálnych informácií z ministerstva školstva by títo žiaci mohli opäť začať navštevovať naše školy od pondelka 26. apríla, keď bude kompletne otvorený nielen prvý, ale aj celý druhý stupeň ZŠ," povedala s tým, že ak budú Košice patriť medzi tzv. ružové okresy, budú môcť otvoriť aj centrá voľného času a základné umelecké školy na skupinovú výučbu.

Pripomenula, že rodič môže čerpať pandemickú OČR len v prípade, ak je na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatvorená pre karanténu trieda jeho dieťaťa alebo celá škola. Ak má rodič obavy z ochorenia COVID-19 a nechá dieťa doma, môže tak urobiť maximálne po dobu piatich dní školského vyučovania. "V takom prípade bude jeho dieťa dostávať domáce úlohy napr. e-mailom od triednej učiteľky alebo prostredníctvom Edupage. Na pandemickú OČR však nemá nárok," doplnila.

Bardejov

Do materských škôl (MŠ) a na prvý stupeň základných škôl (ZŠ) v Bardejove nastúpilo v pondelok približne 76 percent žiakov. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Štefan Hij, ich otvorenie bolo bez vážnejších problémov.

"Samospráva sa na to dlhodobo pripravovala a nič sme neponechali na náhodu. Záujem je veľký, o čom svedčí aj počet žiakov," povedal Hij.

Celkovo v meste otvorili 15 škôl. Nastúpilo do nich 1495 žiakov z celkového počtu 1955, čo predstavuje približne 76 percent. V dvoch ZŠ a v štyroch MŠ majú po jednej triede, ktorá je v súvislosti s ochorením COVID-19 v karanténe.