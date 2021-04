Ako sa naháč dostal na zápas Európskej ligy? Neuveríte, čo musel podstúpiť

Mnohí tomu nemôžu uveriť, ako sa nahý muž dostal na zápas Európskej ligy? Skoro na celom svete sú prísne protipandemické opatrenia. A futbal je tiež bez divákov.

V zápase Európskej ligy Granada - Manchester United sa to jednému mužovi ale podarilo.

Bežala šiesta minúta stretnutia a na ihrisku sa zrazu zjavil nahý chlap. Prebehol niekoľko pár metrov a potom sa ho ujala polícia.

Svetové médiá zistili totožnosť muža, jedná sa o Olmoa Garcíu, ktorý je v Španielsku známy takýmto správaním.

Ako sa však na štadión dostal? Britský denník The Sun píše, že miestna celebrita sa na štadión dostala už o 7. hodine a celých 14 hodín sa schovávala pod reklamnou plachtou v blízkosti ihriska.