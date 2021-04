Tínedžerka si našla o 30 rokov staršieho frajera: Bizarné stretnutie!

Mladú ženu a jej priateľa delí obrovský vekový rozdiel. Napriek tomu svorne tvrdia, že si veľmi dobre rozumejú.

Američanka Natalie Noble (19) stretla svojho partnera pred šiestimi rokmi ešte ako 13-ročná, tvrdí však, že náklonnosť bola iba platonická a s o 30 rokov starším mužom sa zblížila, až keď odišla na univerzitu.

Ako informuje portál ladbible.com, Natalie a Bobby Lindsey (48) sa prvýkrát videli na na tenisovom tréningu. Starší muž bol totiž jej trénerom. Tínedžerka dokonca hrala tenis s jeho dcérou, s ktorou sú rovesníčky.

"Samozrejme, na začiatku to nebol žiaden romantický vzťah, ja som bola žiačka a on bol môj tenisový tréner," upresnila dievčina s tým, že s Bobbym dlho odmietali svoje skutočné city a roky tvrdili len, že sú dobrí priatelia. Iba pred rokom si však svoje vzájomné sympatie priznali a začali spolu randiť. "Chvíľu sme to tajili, pretože sme sa báli, že nás budú ostatní odsudzovať. Myslím si, že vždy ma viac priťahovali starší muži. Na svoj vek som veľmi vyspelá, takže si s chlapcami v mojom veku veľmi nerozumiem," vysvetlila.

Zaľúbenci to nemali ľahké ani čo sa týka podpory od rodičov. Natalina matka a otec boli zásadne proti a Bobbyho obviňovali z toho, že ich dcére kradne mladosť. "Robili nám zo života peklo len preto, aby sme sa rozišli. Nás to však ešte posilnilo," popísala krušné časy mladá brunetka. V súčasnosti rodičia ich vzťah tolerujú, aj keď majú stále výhrady.

Natalie a Bobby si za ten čas, čo sú spolu, stihli vytvoriť YouTube kanál, na ktorom uverejňujú videá, v ktorých radia podobným párom, ako zvládať problémy, s ktorými sa musia popasovať.