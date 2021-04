Dobré správy z úst ministra Gröhlinga: Ďalšie deti sa môžu vrátiť do škôl!

Ôsmaci a deviataci zo základných škôl (ZŠ) mimo čiernych okresov sa budú môcť od pondelka 19. apríla vrátiť do školských lavíc.

Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Dodal, že neskôr, od pondelka 26. apríla, sa celé školstvo oficiálne preklopí do „regionálneho COVID automatu“. To by znamenalo, že v okresoch s najlepšou epidemickou situáciou by sa mohli vrátiť do škôl všetci žiaci základných a stredných škôl. Naďalej platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu a žiaka na druhom stupni ZŠ. Tiež platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR zatvoriť školu či triedu, v ktorej sa objaví pozitívny prípad. Postupovať tak budú podľa COVID školského semaforu.

Ako priblížil Gröhling, uvoľňovanie opatrení v školstve v postupných krokoch je dôležité nielen z dôvodu ochrany zdravia žiakov, rodičov a zamestnancov škôl, ale tiež pre postupnú adaptáciu škôl na prílev žiakov. Školy by tak mohli získať čas na prípravu potrebných ochranných a preventívnych opatrení. „Chcel by som poprosiť školy aj pedagógov, aby v prvých týždňoch po návrate žiakov do škôl upustili od skúšania či písania písomiek. Naším spoločným cieľom je, aby si žiaci postupne zvykli na návrat do štandardného režimu prezenčnej výučby,“ uviedol. Školstvo sa do „regionálneho COVID automatu prepne“ 26. apríla. Farbu okresov bude naďalej ohlasovať Ministerstvo zdravotníctva SR v utorky, a to na základe vývoja epidemickej situácie. Platiť bude vždy od ďalšieho týždňa. Informácie bude pre uľahčenie zverejňovať aj ministerstvo školstva vždy v stredu na svojom webe.