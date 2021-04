Bratislavčanka Soňa si dopriala najkrajší narodeninový darček: Pokorila som slovenský rekord!

Nový najlepší čas! Bratislavčanke Soni Zajícovej (24) sa podaril husársky kúsok. V deň svojich narodenín pokorila slovenský rekord v planku žien z roku 2019, a to s takmer dvojnásobne lepším časom.

Študentka dvoch vysokých škôl tak vydržala vo vystretej polohe za podpory rúk a špičiek nôh 13 minút a 10,48 sekundy. Kvôli pandémii však muselo všetko prebiehať online a na dodržiavanie pravidiel dozeral komisár slovenských rekordov prostredníctvom webkamery. Soňa sa planku začala pravidelne venovať vďaka tancu. Je aktívnou členkou dvoch súborov, dokonca ho aj študuje na VŠMU. Okrem toho je však aj študentkou matematicko-počítačového modelovania na STU v Bratislave. Myšlienka pokúsiť sa pokoriť slovenský rekord v planku žien skrsla v jej hlave úplnou náhodou.

Na párty pred rokmi sa s kamarátmi stavili, kto vydrží v tejto polohe najdlhšie. Soňa zvíťazila s necelými 4 minútami. „Odvtedy to bol náš pravidelný program na spoločných párty a chatách. Až sa mi pol roka dozadu podarilo vydržať 6 minút a 30 sekúnd. Kamarát objavil, že slovenský ženský rekord je len 7 minút a že by som to dala ľavou zadnou,“ prezradila tanečnica.

Prekonala samu seba Otvoriť galériu Počas celého februára vydržala v planku dokopy 100 minút. Zdroj: asz Kvôli pandémii muselo po­dujatie prebiehať online, cez webkameru. Nastal 5. marec, deň Soniných narodenín. Podarilo sa, a tak si darovala ten najkrajší darček! Jej osobný rekord bol do toho času najviac 10 minút. Sympatická Soňa tak neprekonala len seba, ale aj doterajší ženský slovenský rekord - 7 minút a 1,86 sekundy. Dokonca dvojnásobne! S časom 13 minút a 10,48 sekundy sa z nej stala najlepšia Slovenka v tejto disciplíne. Cieľavedomá Bratislavčanka do budúcnosti nevylučuje ani možnosť, že by skúsila pokoriť slovenský mužský rekord v čase približne 20 minút.

Čo je plank?

- statický cvik s vlastnou váhou

- telo je potrebné držať v jednej rovine ako dosku

- zapájajú sa pri ňom takmer všetky svaly

- v tejto náročnej polohe je pre bežného človeka obtiažne vydržať viac ako dve minúty