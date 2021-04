Fantastický jackpot Nového Času vyhrala Zuzka: Tete dám za 7 800 € opraviť kúpeľňu

Vyhrala parádnu sumu!

Zuzana Lapinová (38) s tetou Julkou (78) z Radôstky (okr. Čadca) súťažili v hre Celoplošné trhanie!, ktorá prebiehala v denníku Nový Čas a aj v týždenníku Nový Čas Nedeľa od 6. marca do 31. marca a vyhrali celkový jackpot 7 800 eur. Suma predstavuje súhrn všetkých finančných samolepkových výhier, ktoré účastníci súťaže nenahlásili. Čo si za túto parádnu sumu kúpia?

Zuzanu výhra náramne potešila. „V prvom momente som tomu nechcela veriť. Onemela som na chvíľu, až po niekoľkých sekundách som sa rozhovorila,“ opísala, ako sa o obrovskej výhre dozvedela. Sympatická mama Nelky (6) pravidelne trávi niekoľko týždňov počas leta u tety Julky, s ktorou sa do súťaže Nového Času zapojili a teraz spolu plánujú, čo s vyhratými peniazmi spravia.

„Nikdy sme nič nevyhrali. Teta si za to opraví kúpeľnu. Potrebuje nový kotol. Má starý domček na samote a veľmi sa jej to zíde. Ešte jej aj zvýši na nejaké ďalšie veci, takže keď som jej o výhre povedala, takmer sa rozplakala od šťastia,“ prezradila s úsmevom na perách Zuzka, ktorá vo voľnom čase rada pozerá filmy. Už sa s dcérkou nevedia dočkať, kedy si po pandémii opäť vyrazia oddýchnuť k tete na samotu a dúfajú, že si napustia horúcu vodu do vane už z nového kotla.