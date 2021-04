Tajomstvo z pohrebu Diany († 36) odhalené: William a Harry nechceli kráčať za rakvou! Princ Philip († 99) ich presvedčil jednou vetou

Bol to práve princ Philip († 99), kto presvedčil mladých princov, aby sa zúčastnili pohrebu ich matky.

a uzavrel s nimi malú dohodu, informuje portál Mirror.

Snímka z pohrebu princeznej Diany, na ktorej jej synovia kráčajú zničení za rakvou v sprievode otca, strýka a dedka, aj dnes láme srdcia. Celá scéna bola kontroverzná a ešte stále sa vedú debaty o tom, či je vhodné, aby sa mladí princovia pripojili k pohrebnému sprievodu, ktorý sledovali milióny ľudí v televízii.

Vtedy len 12-ročný Harry a William, ktorý mal v tom čase 15 rokov, sa vyjadrili, že to bolo skupinové rozhodnutie. Vojvoda zo Sussexu uviedol, že by svoje rozhodnutie určite nemenil. Hovorí sa, že princ Philip, starý otec chlapcov, bol znepokojený tým, že by mohli ľutovať, ak by sa k sprievodu nepripojili. Chlapcom večer pred pohrebom povedal, že ak tam pôjdu oni, pôjde aj on.

Nasledujúci deň sa vojvoda z Edinburghu pripojil k Williamovi, Harrymu, princovi Charlesovi a Dianinmu bratovi Earlovi Spencerovi na ceste z Kensingtonského paláca do Westminsterského opátstva. Až do Philipovho povzbudenia si William a Harry neboli istí, či sa chcú zapojiť, informoval denník Daily Star.

Tento príbeh po rokoch opäť vyplával na povrch po tom, čo vojvoda v piatok ráno zomrel v kruhu rodiny na zámku Windsor. Dlhé roky sa objavovali protichodné správy o tom, kto bol priamo zodpovedný za účasť mladých princov na matkinom pohrebe v roku 1997. Dokonca sa objavili špekulácie o tom, že vtedy išlo o priamy tlak vtedajšieho predsedu vlády Tonyho Blaira.