Opäť vo forme: Plavec Klobučník sa po covide dostal na ME!

Opäť pláva ako z partesu. Slovenský plavec Tomáš Klobučník (30) sa po prekonaní ochorenia COVID-19 dostal do formy.

Na medzinárodnom mítingu v Štokholme na 200 prsia dvakrát zaplával B limit na ME v Budapešti a vo finále na 100 metrov prsia dosiahol ôsmy najrýchlejší čas, a tiež dvakrát potvrdil B limit na ME!

Klobučník na tejto trati dosiahol najlepšie osobné výkony za posledný rok. „Teším sa, že sa mi podarilo kvalifikovať sa na ME v Budapešti. Nevedel som, čo od toho presne čakať, keďže jednotlivé ukazovatele na tréningu boli podstatne lepšie oproti tomu, ako to vyzeralo, keď som bol po covide. Je to dobrý odrazový mostík smerom k ostatným pretekom,“ povedal účastník OH v Londýne T. Klobučník a uzavrel: „Nemám už bolesti a tlak na hrudi. Je to naozaj lepšie, už len dobehnúť výpadok a vyhnúť sa akémukoľvek narušeniu ďalšej prípravy.“

Tréner Procházka mal aj po druhom súťažnom dni pre svojho zverenca len samé slová chvály. „Klobučník pokračoval vo výborných výkonoch. V raňajších rozplavbách postúpil z ôsmeho miesta do finále disciplíny 100 m prsia časom 1:02,04. Uvedeným časom opäť splnil „B“ limit na ME v Budapešti. Vo večernom finále ešte zrýchlil na 1:01,92 a skončil ôsmy povzbudzovaný celou našou výpravou spoza zasklenej časti štartovej plošiny, keďže na bazéne v hľadisku môžu byť len tréneri,“ skonštatoval Procházka.