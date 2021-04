Predajne dopredávajú skladové zásoby: Na bicykel sa čaká aj pol roka!

Jar a lockdown vyhnali do prírody tisícky ľudí. Zaznamenali to aj predajcovia bicyklov, ktorí už od minulej jari zažívajú nevídaný dopyt. Predajne po celom svete hlásia nedostatok modelov, za čo môžu oneskorené dodávky z Ázie.

Nová sezóna sa ešte poriadne nerozbehla a niektoré predajne na Slovensku už majú problém uspokojiť nevídaný dopyt po horských, cestných či gravelových bicykloch. Sklady sa vyprázdňujú a dodávky noviniek sú v nedohľadne.

Pandémia vyhnala ľudí do prírody a mnohí začali žiť aktívnejšie. Dôkazom je nevídaný dopyt po bicykloch. Ako opísal Michal Kubík (38), skúsený technik z Mad Bike Košice, situácia na trhu sa začala meniť už minulý rok. „Vlani na Veľkú noc ešte boli bicykle dostupné aj v skladoch dodávateľov. Najviac sme predávali v máji až júni, keď prišli prvé opatrenia.

Nepamätám si, že by niekedy bol taký veľký záujem o bicykle ako teraz,” opísal Kubík s tým, že na začiatku minulého leta už nemali čo predávať. „Všetky žiadané a lacnejšie modely boli vypredané, ľudia už boli nútení kupovať aj vyššie a drahšie triedy,” dodal s tým, že situácia sa opakuje aj tento rok.

„Predobjednávky na tento rok sme mali už v septembri či októbri 2020. Už vtedy nás výrobcovia upozorňovali, že táto sezóna bude veľmi komplikovaná,” zhodnotil servisák. Situácia na trhu v Bratislave je podobná. „Dopyt je veľký. Výrobcovia navyše nevedia garantovať dátumy dodávok. Problém však majú tie predajne, ktoré neobjednali kusy minulý rok pred letom do zásoby,“ odhalil Roman Bruňacký (42) z predajne Bicykle Peter Privara.

Nedostatok bikov zapríčinili oneskorené zásielky náhradných súčiastok. Chýbajú brzdy, plášte, odpružené vidlice aj prehadzovače. Ak sa navyše cyklistom pred sezónou pokazil bicykel, majú problém. „Všetky súčiastky si berú výrobcovia a servisy a predajne majú problém sa k tomu dostať,” povedal Kubík. „Servis starých bicyklov ide vo veľkom od zimy,“ doplnil Bruňacký.

Dostatok až o 2 roky?

Dodávky na tento rok niektorí výrobcovia posúvajú. Niektoré prídu až koncom septembra, teda na konci sezóny, no aj tak ich už majú obchody zvačša predané.

„Pre tých, ktorí si chcú ešte kúpiť skladový kúsok za dobrú cenu, to môže byť problém. Kto skôr príde, ten berie,” netajil Kubík s tým, že zatiaľ ešte dokážu uspokojiť dopyt, no v lete už asi budú vybrakované predajne. A situácia sa tak rýchlo nezlepší! „Už sa riešia objednávky na rok 2022 a bude to podobné ako teraz. Až v roku 2023 by mal byť dostatok,“ prezradil Bruňacký s tým, že dostatok súčiastok a modelov bude až v sezóne 2023.

Cyklistov je takmer dvakrát viac

Dobrovoľníci z košickej Cyklokoalície vlani v máji a v septembri sčítavali cyklistov na najfrekventovanejších miestach v metropole východu. Podľa ich výsledkov sa počet cyklistov zvýšil medziročne až o 60 percent, pričom mierne poklesol počet ľudí dochádzajúcich na bicykli za prácou. Efekt lockdownu a uzavretých okresov sa však prejavil naplno, podľa údajov cyklokoalície v roku 2020 stúpol počet cyklistov až o 90 percent.

Aké modely sa najviac predávajú