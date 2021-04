Svoj boj o život prehral: Svet smúti, zomrel rapper a herec DMX († 50)

Vo veku 50 rokov zomrel americký rapper a herec DMX. Informovala o tom jeho rodina. Rodák z Mount Vernon v štáte New York skonal v nemocnici vo White Plains, kam ho 2. apríla previezli po tom, ako doma utrpel zástavu srdca.

Podľa vyhlásenia príbuzných zomrel v spoločnosti rodiny po tom, ako bol niekoľko dní pripojený na prístrojoch. Plány na poslednú rozlúčku zatiaľ nezverejnili.

Umelec, vlastným menom Earl Simmons, sa na hudobnej scéne pohyboval od roku 1991. Svoj debutový album It's Dark And Hell Is Hot však vydal až v roku 1998, pričom v tom istom roku uviedol na trh aj ďalšiu štúdiovku Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood. Nasledovali nahrávky ...And Then There Was X (1999), The Great Depression (2001), Grand Champ (2003), Year Of The Dog... Again (2006) a Undisputed (2012).

Ako herec sa predstavil napríklad v snímkach Belly (1998), Romeo musí zomrieť (2000), Smrteľný zásah / Lovec policajtov (2001), Kolíska do hrobu (2003), Neumieraj sám (2004) alebo Last Hour (2008).

V ostatných rokoch však bol známy predovšetkým pre početné problémy so zákonmi, pre ktoré aj niekoľkokrát skončil vo väzení. Dlhé roky zápasil aj s drogovou závislosťou.