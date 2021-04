Petra Bernasovská o svojich začiatkoch: Ako sa stala z herečky moderátorka

Petra Bernasovská (49) sa roky živí ako moderátorka, nie­ktorí z nás už zrejme aj zabudli, že kedysi sa venovala herectvu.

Jej manžel je Ľudovít Jakubov (55), ktorého poznáte skôr pod prezývkou Mravec. Majú dve dcérky Johanku (18) a Elišku (11). V rozhovore prezradila, prečo jej už nevyhovovala práca na voľnej nohe a ako je možné, že s Mravcom tvoria tak dlho spokojný pár.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Keď si človek pozrie váš pracovný profil, tak má pocit, že ste pracovali všade.

Vyštudovala som konzervatórium, hudobno-dramatický odbor. V poslednom ročníku, keď sme končili, vzniklo prvé komerčné rádio. Bolo to rok po revolúcii, účinkovala som vtedy v programe s Kopytovcami. Po premiére za mnou prišiel taký chalan, že doň hľadajú babu, pretože v rádiu majú samých chalanov. Tak som tam išla a aj som tam ostala.

Takže ste boli prvou ženou-moderátorkou?

Áno a boli to krásne roky. To úvodné budovanie a tvorenie, partia, ktorá tam bola, to boli naozaj nádherné roky. Potom prišla na trh prvá komerčná televízia a keď už približne pol roka vysielala, oslovili ma na spoluprácu. Veľmi rada som sa podujala vyskúšať aj to. Počas najbližších 9 - 10 rokov som tam moderovala veľa relácií.

A keď prichádzali deti, tak sa kariérny profil menil…

Každé dieťa, každé tehotenstvo takúto kariéru preruší. Ja som vždy prišla o prácu. Keď sa mi narodila Johanka, ešte som robila nejakú menšiu reláciu, ktorá bola po pár mesiacoch zrušená. Potom som sa zamestnala v inom komerčnom rádiu, ktoré bolo v tom čase najpočúvanejšie, čo zase prerušilo druhé tehotenstvo, keď sa mi narodila Eliška. No a potom som sa zamestnala vo verejnoprávnom rozhlase, za čo som dodnes vďačná.