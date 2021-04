Čo sa bude diať po smrti princa Philipa († 99): Trúchlenie v kráľovskej rodine má svoje pravidlá

Princ Philip, manžel britskej kráľovnej Alžbety II., zomrel v piatok ráno na hrade Windsor vo veku 99 rokov.

Ako píše The Sun, kráľovnú teraz podľa zvykov čaká 8 dní trúchlenia, po ktorých bude jej manžel pochovaný vo frogmorských záhradách pri zámku Windsor. V tomto čase nebude Alžbeta II. vykonávať žiadne kráľovské ani súkromné povinnosti, ani jej nebudú predkladané zákony.

Po úvodných ôsmich dňoch žiaľu bude nasledovať oficiálne trúchlenie kráľovskej rodiny, malo by trvať 30 dní. Vlajky by mali byť na pol žrde stiahnuté. Členovia kráľovskej rodiny by mali nosiť oblečenie v tmavých farbách a na ramene mať čiernu pásku. Až do Philipovho pohrebu sa do smútku zahalí celá Veľká Británia.

Čierne pásky by mali nosiť členovia parlamentu a hlásatelia televíznych novín by mali moderovať v čiernom oblečení. Žiaľ po úmrtí člena kráľovskej rodiny ovplyvňuje aj vysielanie, niektoré televízne stanice sťahujú z programu komédie, rádia hrávajú viac smutnej hudby.