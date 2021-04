Vytvorte si jednoducho váš vlastný respirátor

Respirátory sa stali už dennou súčasťou každého z nás. Na trhu je viacero typov a farebných kombinácií. Viete však, že si môžete vytvoriť svoj vlastný respirátor s vlastným logom alebo textom?

Dostupnosť respirátorov FFP2 je na trhu aktuálne veľmi dobrá, ceny sú pomerne priaznivé a začínajú už na cene 45 centov, pri odbere 100 kusov.

Respirátor s vlastným logom či textom

Novinkou v ponuke je možnosť vytvorenia vlastného FFP2 respirátora. Cena za uvedený produkt vrátane potlače je naozaj veľmi priaznivá, už od 1,35 € za kus pri objednávke 100 kusov. Samozrejme, je možné vytvoriť a objednať uvedený produkt už od 1 kusu. Ochranný respirátor s vlastným logom je hygienicky samostatne zabalený, spĺňa prísne európske štandardy a samozrejmosťou je CE certifikácia. Odlíšte sa od ostatných a vytvorte si vlastný FFP2 respirátor podľa vášho želania a fantázie. Je to ideálna voľba aj pre firmy a organizácie.

Respirátory (správne filtračné polomasky) slúžia na to, aby zabránili prieniku mikroorganizmov (baktérie, vírusy, spóry plesní), jemného prachu a toxických tuhých či kvapalných častíc zvonku dovnútra. Sú určené na ochranu dýchacích ciest užívateľa.

V mnohých európskych krajinách vrátane Slovenska je povinné nosiť respirátory najmä v interiéroch. Nákup respirátorov bez výdychového ventilu je podľa v súčasnosti platnej legislatívy možný pre každého bez výnimky. Nie je tak zakázané uvedený produkt zakúpiť ani používať.

Pulzné oxymetre

Odborníci v súčasnosti odporúčajú aj sledovanie saturácie kyslíka v krvi, ktorá by u zdravého človeka mala byť optimálne v rozmedzí 93 – 99 %. Znamená to, že 93 – 99 % červených krviniek v krvi práve prepravuje kyslík. Ak je hladina SpO2 pod normou, z dôvodu rizika vzniku hypoxémie je potrebné okamžité lekárske vyšetrenie. Na správne a jednoduché meranie saturácie je veľmi vhodný oxymeter. Meranie neinvazívnym spôsobom je jednoduché, stačí vložiť prst do oxymetra a stlačiť tlačidlo. V súčasnosti je navyše dostupný za veľmi priaznivú cenu len 15,99 €.

