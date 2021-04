Toto sa len tak niekomu nepodarí! Modelka Silvia Kucherenko (38) bola hosťkou zábavnej šou Dobre vedieť. V tíme s Vladom Kobielskym (45) zabávali všetkých divákov, no to by nebola Silvia, keby niečo nevyviedla. Kameramana relácie Svet podľa Kucherenko totiž prepašovala do zákulisia. Toto ste na obrazovkách nevideli!