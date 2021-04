Nadalov strýko má nový job: Aha, s kým bude spolupracovať!

Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime bude počas antukovej časti sezóny na okruhu ATP dostávať rady od Toniho Nadala, ktorý v minulosti priviedol svojho synovca Rafaela Nadala k zisku šestnástich grandslamových titulov.

Toni Nadal bude súčasťou trénerského tímu 20-ročného rodáka z Montrealu už na budúcotýždňovom turnaji v Monte Carle. Kanaďan figuruje vo svetovom rebríčku na 22. priečke a patrí medzi najtalentovanejších hráčov na profiokruhu.

"Keď ma oslovil s ponukou na spoluprácu, pozval som ho na 10 dní do akadémie. Cieľom bolo zistiť, ako spolu dokážeme fungovať a či by vôbec bola naša spolupráca prospešná. Trénovať Felixa bude pre mňa výzva a veľká motivácia. Je to hráč s obrovským potenciálom," povedal Toni Nadal v rozhovore pre denník Marca.