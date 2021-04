Energetici a ornitológovia spojili sily: Búdky pre dravce s luxusným výhľadom

Unikátna spolupráca energetikov a ornitológov! Dve desiatky nových búdok na stožiaroch elektrického vedenia pribudli v katastri obce Šelpice (okr. Trnava).

Vtáčie obydlia budujú v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku (ODS) už tretí rok a za ten čas postavili dovedna 66 búdok, ktoré dravcom pomáhajú pri ich hniezdení.

Ide o jedinečnú spoluprácu ornitológov a energetikov pri uplatňovaní takzvanej biologickej ochrany polí pred hrabošom poľným, ktorý je obľúbenou korisťou viacerých dravcov a sov. „Rozširujeme im takto hniezdnu ponuku. Búdky na stĺpoch elektrického vedenia sú pre dravce paradoxne atraktívnejšie, lebo sú bezpečné. Z uplynulých dvoch rokov máme informácie, že po inštalovaní boli do niekoľkých dní kompletne obsadené pármi sokolov myšiarov,“ uviedol Roman Slobodník z ODS.

Prvá dvadsiatka búdok už slúži pri Veľkých Kostoľanoch (okr. Piešťany). Vlani bol vytypovaný pre veľký výskyt hraboša poľného aj región obce Siladice (okr. Hlohovec). Pri obci Šelpice sú búdky osadené na desiatke stĺpov elektrického vedenia na poliach poľnohospodárskeho podniku v Bohdanovciach nad Trnavou. Unikátom tohto projektu je, ako konštatovala hovorkyňa západoslovenských energetikov Michaela Dobošová, že poľnohospodári priamo oslovili Západoslovenskú distribučnú (ZSD) s otázkou, či by búdky bolo možné inštalovať.

„Na našich poliach zaznamenávame pravidelný vysoký výskyt hraboša, spôsobuje nám veľké škody na úrode. No aplikácia prípravkov na ochranu priamo do nôr je náročná na čas i pracovné sily, ak nám niečo môže pasívne podporiť ochranu parciel, je to zaujímavé a rozhodli sme sa ísť do toho,“ odhalil agronóm Juraj Hurek. Poľnohospodári sa pri vstupe do projektu zaviazali, že nebudú na poliach proti hrabošom používať chemickú ochranu. Búdky podľa odporúčaní ochranárov vyrobili a osadili pracovníci ZSD.