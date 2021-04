Francúzsko zaočkovalo 10 miliónov ľudí skôr, ako vláda sľubovala: Pomohol vakcinodróm

Francúzsko vo štvrtok prekonalo hranicu desiatich miliónov ľudí očkovaných najmenej jednou dávku vakcíny proti chorobe covid-19.

Vláda sľubovala dosiahnutie tohto počtu do polovice apríla, stihla to s týždenným predstihom. Pokrok vo vakcinácii oznámil premiér Jean Castex pri návšteve očkovacieho centra v Nogent-sur-Marne. Francúzov pritom čaká ešte takmer mesiac v prísnej celoštátnej uzávere v snahe spomaliť epidémiu, píše AFP. Vo Francúzsku dostane vakcínu každý deň 200.000 až 300.000 lidí. Prispieva k tomu napríklad aj v pondelok otvorený "vakcinodróm" na parížskom športovom štadióne Stade de France.

Toto veľkokapacitné centrum má týždenne podať až 10.000 dávok vakcíny. Ďalšie vládne ciele sú 20 miliónov naočkovaných najmenej prvou dávkou do polovice mája a 30 miliónov do polovice júna. Hovorca vlády Gabriel Attal pripomenul pretrvávajúce preťaženie francúzskych nemocníc, v ktorých aktuálne leží cez 30.000 pacientov, z toho 5746 na jednotkách intenzívnej starostlivosti, uvádza AFP. Zdravotnícky systém je v tejto chvíli pripravený poskytnúť až 8000 lôžok na JIS a ak by to postup epidémie vyžadoval, je možné počet postupne podľa potreby navýšiť aj napriek 10.000 lôžok, uviedol Attal.

Situácia je "veľmi znepokojujúca v niektorých regiónoch, ktoré boli doteraz ušetrené," uviedol Attal. Napríklad v regióne Auvergne-Rhône-Alpes v okolí Lyonu počet pacientov prijatých na JIS za týždeň stúpol o 25 percent, píše AFP. Od začiatku epidémie sa vo Francúzsku nakazilo viac ako 4,9 milióna z 67 miliónov obyvateľov. Na choroby spojené s koronavírusom SARS-CoV-2 zomrelo vyše 97.000 ľudí.