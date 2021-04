Čaputová prijala Rómov a Rómky z prvej línie: Ľudí netreba hodnotiť podľa farby pleti, ale ich výsledkov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová víta iniciatívu slovenskej vlády, vďaka ktorej by sa pre rómske komunity na Slovensku mali z plánu obnovy vyčleniť finančné prostriedky.

Uviedla to vo štvrtok po stretnutí so zástupcami rómskej komunity v Prezidentskom paláci. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý si spoločnosť pripomína 8. apríla, hovorili o dosahoch pandémie na túto etnickú skupinu.

"Veľmi to oceňujem. Najmä preto, že časť týchto financií sa týka aj vzdelávania. Jedna z point rozhovoru s predstaviteľmi rómskej komunity, ktorý máme práve za sebou, bola, že investícia do vzdelania je investíciou do budúcnosti nielen rómskej komunity, ale celej krajiny," povedala.

Zdôraznila, že príbehy, ktoré si vypočula zo strany Rómov, ukazujú, že ľudí netreba hodnotiť podľa pôvodu alebo farby pleti, ale podľa výsledkov ich činnosti. Vypočula si, ako bojujú v prvej línii s pandémiou nového koronavírusu, či už pri lôžkach pacientov, v zariadeniach sociálnych služieb, s koordinátormi v osadách či napríklad pomáhajú rómskym deťom v oblasti edukácie počas dištančného vzdelávania.

Hlava štátu tiež uviedla, že je veľkou podporovateľkou toho, aby sa vzdelávanie detí začalo už v predškolskom veku. Témou bolo nielen doobedné vyučovanie detí z rómskych komunít, ale aj ich výchova v čase poobedných hodín. Rovnako sa rozprávali aj o potrebe prehodnotiť zrušenie obedov zadarmo. Prezidentka pripomenula, že zákon vetovala.

S bývalým a zároveň budúcim ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom (Sme rodina) sa podľa jej slov dohodli, že zákon upraví tak, aby obedy zadarmo deťom, ktoré majú na ne nárok a sú v zlej sociálnej situácii, neprepadli.

Otvoriť galériu Študentka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Barbara Balogová Zdroj: TASR

Študentka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a zdravotnícka asistentka Barbora Balogová po stretnutí s prezidentkou dodala, že pre mnohých zamestnávateľov je zamestnať Róma spúšťačom strachu. "Verím a dúfam, že my sme príkladom toho, že nie sme spúšťačom strachu, ale svetlom nádeje," uzavrela s dôvetkom, že aj Róm z osady dokáže v živote veľa.