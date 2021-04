Bratislavčan sa nasáčkoval do cudzieho bytu, priniesol si aj svoje veci: Dráma po príchode polície

Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného Bratislavčana, ktorý neoprávnene vnikol do jedného z bytov v okrese Senec a následne zaútočil na verejného činiteľa.

V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.

Ako uviedla, obvinený mal niekedy v čase od štvrtka (1.4.) 6.00 h do nedele (4.4.) 16.00 h neoprávnene vniknúť do jedného z bytov v okrese Senec, ktorý sa nachádza na prízemí bytového domu. "Mal najprv zvesiť okno a následne preliezť do vnútornej časti bytu. V tejto nehnuteľnosti sa mal následne zdržiavať bez akéhokoľvek súhlasu majiteľa bytu či jeho súčasného nájomcu. Menovaný si mal do 'jeho nového príbytku' priniesť aj svoje oblečenie, hygienické potreby či jedlo," priblížila Martiniaková.

Po prijatí oznámenia sa seneckí policajti dostavili na miesto, pričom hliadka muža vyzvala, aby priestory nehnuteľnosti dobrovoľne opustil. Ten však na ich výzvy nereagoval, preto policajti v zmysle zákona vykonali služobný zákrok. "Počas jeho priebehu sa obvinený správal agresívne, kládol aktívny odpor a následne zaútočil na člena hliadky, čím mu spôsobil poranenia dolnej aj hornej končatiny," uviedla hovorkyňa. Dodala, že následne muža previezli do cely policajného zaistenia.