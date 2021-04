Mimovládna organizácia naložila Matovičovi pre vyjadrenia o Sputniku V: Toto je nebezpečné!

Konšpiračné vyjadrenia bývalého premiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sú nebezpečné, pretože v čase pandémie spochybňujú dôveru v štátne inštitúcie, akými sú Štátny ústav pre kontrolu liečiv a rezort zdravotníctva.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla mimovládna organizácia Infosecurity.sk. Reagovala tak na status, v ktorom Matovič napísal, že sa s ruskou vakcínou Sputnik V „hrá špinavá hra“. Podľa Infosecurity Matovičove slová vyvolávajú dojem, že na Slovensku pôsobia nejaké tajné sprisahanecké sily, ktoré lobujú proti Sputniku V a tým aj proti záujmom ľudí. „Žiadne dôkazy svojich tvrdení a ani podrobnosti o tej záhadnej skupine ľudí Matovič neprináša, ostáva len pri vágnom pojme ‚niekto‘,“ zhodnotila mimovládka.

Organizácia zároveň upozornila na to, že jeho výroky si všimli aj ruské médiá. Ruská agentúra TASS, ktorá sa odvolala na slová Igora Matoviča napísala, že vplyvné politické sily sa na Slovensku snažia narušiť vakcináciu populácie ruskou látkou Sputnik V, ktorej prvé dávky prišli do krajiny začiatkom marca. „Minister však zamlčiava jeden kľúčový fakt, a to, že o použití vakcíny rozhoduje ministerstvo zdravotníctva pod vedením nominanta OĽaNO Vladimíra Lengvarského. Štátny ústav pre kontrolu liečiv ministerstvu len dodáva odporúčacie stanovisko,“ konštatuje Infosecurity. Nebezpečenstvo vyjadrení bývalého premiéra Matoviča vidí Infosecurity aj v tom, že spochybňujú prácu slovenských vedcov, ktorí vakcínu štandardne preverovali.