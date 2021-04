Študentom sa nechcelo do školy: Stačilo málo a v karanténe skončila celá trieda

Študenti vo švajčiarskom meste Bazilej sfalšovali pozitívne výsledky testov na ochorenie COVID-19, aby nemuseli chodiť do školy. Následkom toho išla celá trieda do karantény.

Po odhalení podvodu však teraz proti páchateľom podnikajú disciplinárne kroky. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra Reuters.

Traja študenti strednej školy Kirschgarten v Bazileji sfalšovali SMS správy zo švajčiarskej covidovej aplikácie trasovania kontaktov, napísal švajčiarsky denník Blick.

To donútilo približne 25 študentov triedy ísť domov do izolácie na asi desať dní. Incident krátko pred jarnými prázdninami v marci sa takto nepriaznivo dotkol aj viacerých učiteľov. "Nie je to len detinské vystrájanie, toto je vážny prípad," povedal pre Blick hovorca bazilejského školského úradu Simon Thiriet.

Škola plánuje podať trestné oznámenie za falšovanie "úradných zdravotných dokumentov", hoci nemá v úmysle študentov vylúčiť. Thiriet uviedol, že študenti sú počas pandémie v "ťažkej situácii", ale to neospravedlňuje fígeľ trojice.