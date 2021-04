Herec Kovár otvorene o svojej manželke Daniele: Obetovala sa kvôli mojej kariére

Svojej polovičke má byť za čo vďačný! Herec František Kovár (74) tvorí s manželkou Danielou (73) nesmierne sympatický pár.

Hoci si prstene vymenili takmer pred polstoročím, zdá sa, že chémia medzi nimi ani zďaleka nevyprchala. Napriek tomu to však v živote spolu nemali vždy jednoduché. On - jeden z najvyhľadávanejších slovenských hercov, ona - vyštudovaná lekárka s ambíciami. Umelec po rokoch prehovoril, ako veľa musela jeho milovaná kvôli nemu obetovať.

Slovenskú umeleckú scénu si bez Františka Kovára azda ani nevieme predstaviť. Jeho bohatú hereckú kariéru však obklopuje tieň neľahkej minulosti. Oporou mu totiž vždy bola jeho drahá, ktorá sa kvôli nemu v živote zriekla mnohých vecí.

„Nebolo to pre ňu jednoduché. No v rýchlom behu života, hlavne pri mojej profesii, si to človek neuvedomí a až po čase príde na to, kde urobil chybu. Starostlivosť o rodinu a výchova detí boli na mojej manželke, obetovala sa, aby som sa ja mohol realizovať,“ bez okolkov sa vyznal herec pre Eurotelevíziu. Manželský pár oslávi 7. júla už 48. výročie svadby.