Rozruch na súťaži krásy: Víťazka prišla o korunku! Drsný škandál v priamom prenose

Toto sa len tak často nevidí. Súťaž krásy skončila nepochopiteľným činom bývalej súťažiacej, ktorá spôsobila, že víťazka odišla z pódia so slzami v očiach.

Ako informuje denník Daily Mail, na Srí Lanke sa konala súťaž s názvom Mrs Sri Lanka World, ktorú oficiálne vyhrala 31-ročná súťažiaca menom Pushpika De Silva. Ocenenie kráľovnej krásy v podobe honosnej korunky jej odovzdávala bývalá víťazka menom Caroline Jurie, ktorá sa však krátko po nasadení odhodlala k niečomu neuveriteľnému. 28-ročná Caroline, ktorá ocenenie získala ešte v roku 2019, jej korunku z hlavy začala trhať a mala k tomu aj pádne vysvetlenie.

„Existuje pravidlo, ktoré bráni ženám, ktoré už boli vydaté a rozvedené, takže podnikám kroky, aby korunka prešla druhému miestu,” vysvetlila do mikrofónu a následne zlatú ozdobu položila na hlavu finalistke, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. Pushpika De Silva sa korunka ku všetkému ešte aj zachytila do vlasov, takže táto potupná chvíľka trvala dlhšie ako mala. Vyzdobená víťaznou šerpou spolu s obrovskou kyticou, ale bez zlatej korunky odkráčala celá uplakaná ihneď do zákulisia. Táto nepríjemná udalosť sa vysielala naživo pred očami divákov v celoštátnej televízii. Bývalá víťazka, ktorá spôsobila celý škandál, poukázala na zastaralé pravidlo, ktoré v súťaži povoľuje vyhrať iba vydatým ženám.

Ako sa ale neskôr ukázalo, Pushpika De Silva s manželom nežije, ale rozvedení zatiaľ stále nie sú. Ocenenie kráľovnej krásy preto nakoniec skončilo naspäť u pôvodnej víťazky. „Žiť oddelene a byť rozvedený sú dve úplne odlišné veci,“ napísala na svoju obhajobu oficiálna víťazka súťaže. Dokonca informovala o tom, že po incidente skončila v nemocnici, keďže mala poranenia hlavy. Situáciu, ktorá sa stala, chce riešiť právnou cestou. „Bola to hanba, ako sa Caroline Jurie zachovala na pódiu a organizácia Mrs World už začala v tejto veci vyšetrovanie,” vyjadril sa k celej veci riaditeľ súťaže Chandimal Jayasinghe.