Nečakané, ale o to príjemnejšie. Týmito slovami opísal slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín (24) stretnutie s ikonou svetového futbalu, bývalým talianskym reprezentantom Francescom Tottim (44).

Pochopiteľne, ako jeho veľký obdivovateľ situáciu okamžite využil a po niekoľkých zdvorilostných frázach sa so svojím bývalým idolom dal zvečniť.

Keď sa Haraslín vrátil z minulotýždňového reprezentačného zrazu, netušil, aké milé prekvapenie na neho čaká v tréningovom centre jeho súčasného klubu U. S. Sassuolo. „Francesco zrejme prišiel na návštevu za naším trénerom a my sme ho so spoluhráčmi zbadali. Tak sme spolu prehodili niekoľko viet a odfotil som sa s ním. Už od detstva som ho sledoval a obdivoval. Keď som hrával v Lamači, nosil som na drese desiatku ako on,“ povedal o nečakanom zážitku slovenský futbalista.

Podľa jeho slov stretnutie s Tottim bolo zážitkom na celý život, ale stále to nie je nič s porovnaním toho, čo Lukáša, teda vlastne jeho priateľku Nikol čaká v najbližších dňoch. „23. apríla by sa nám mal narodiť synček. Nikola bude rodiť na Slovensku a rád by som bol pri tom. Klub o tom vie a dúfam, že mi vyhovie. Ideál si predstavujem tak, že odohráme víťazný zápas, dostaneme voľno, ja si odskočím domov a privítam synčeka osobne,“ dodal Lukáš.

Futbalového majstra sveta z roku 2006 zaradil Pelé medzi 125 najlepších hráčov histórie. Hral na pozícii útočného stredopoliara alebo útočníka. Je považovaný za symbol Ríma, pretože počas profesionálnej kariéry nastupoval iba za tamojšie AS, hoci mal množstvo ponúk prestúpiť do lepších a bohatších klubov.