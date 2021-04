Prekonali ste koronavírus? Tu sú 4 kľúčové tipy, ako sa dostať späť do formy

Možno ste aj vy po prekonaní COVIDU na sebe spozorovali zmeny nálady či myslenia, výrazný úbytok energie, prípadne ste sa potýkali s nadmernou únavou alebo dýchavičnosťou.

Ak áno, nemusíte sa báť, tieto príznaky sú po vážnom ochorení celkom bežné - najmä, ak ste sa liečili v nemocnici. Preto vám ponúkame zopár užitočných tipov, ako sa opäť dostať do formy po prekonaní koronavírusu.

1. Dbajte na vyváženú stravu

Vyvážená a na vitamíny a minerály bohatá strava je základom zdravia. To znamená, že ak chcete čím skôr nadobudnúť svoju pôvodnú fyzickú kondíciu a silu, musíte dbať na pravidelný prísun tých správnych živín.

Napríklad optimálna hladina zinku v tele vie výrazne pomôcť pri zlepšení imunitných funkcií organizmu. Zinok tiež pozitívne ovplyvňuje proces hojenia buniek, a preto je dôležité mať ho v tele dostatočné množstvo. Naopak, nedostatok zinku môže mať za následok pomalé hojenie rán, oslabenú obranyschopnosť, či poruchy zraku.

Pýtate sa, ako doplniť zinok? Tento minerál nájdete v ustriciach, červenom mäse, strukovinách, či orechoch.

NÁŠ TIP:

Zinok je pre telo najúčinnejší vo forme zvanej bisglycinát zinočnatý, pretože tá má vysokú vstrebateľnosť a je šetrná k žalúdku.

2. Doplňte vitamíny

Každý z nás už určite vie, že základom správneho fungovania nášho imunitného systému je dostatok vitamínu C. Céčko je nevyhnutné pre vstrebávanie železa a tvorbu kolagénu, ktorý je stavebnou látkou našich kostí, zubov, ďasien a kože.

Čo je však najdôležitejšie, urýchľuje hojenie rán a pomáha skracovať dobu ochorenia aj tým, že podporuje tvorbu bielych krviniek a zároveň znižuje riziko infekcie.

Tento silný antioxidant môžeme prijímať v podobe ovocia a zeleniny, ale aj formou doplnkov výživy, ktoré obsahujú jeho najlepšie vstrebateľnú lipozomálnu formu.

Vitamín D je taktiež veľmi dôležitý, keďže podporuje správne fungovanie svalov, imunitného systému a pomáha udržať zdravie zubov a kostí.

Skvelým spôsobom, ako doplniť vitamín D a C zároveň, je doplnok výživy Daily Complex od Zerexu. Každá kapsula totiž v sebe kombinuje až 14 najdôležitejších minerálov a vitamínov na imunitu a doplnenie energie, vrátane spomínaného zinku.

Kapsuly Daily Complexu sú navyše BIO a vegan friendly, takže neuškodíte ani sebe, ani našej modrej planéte.

3. Doprajte si dostatok spánku

Dôležitosť spánku netreba podceňovať. Je vedecky dokázané, že dodržiavanie pravidelného spánkového režimu (aspoň 8 hodín denne) dokáže zlepšiť fungovanie vášho imunitného systému. Spánok ovplyvňuje napríklad aj reakcie vášho tela na zápalovú aktivitu. Nedostatok kvalitného spánku môže dokonca prispieť k opakovaným zápalovým ochoreniam čriev.

4. Dajte telu čas rozhýbať sa

A napokon, základom je nikam sa neponáhľať. Uvedomte si, že vaše telo práve vyhralo obrovskú bitku proti zákernému nepriateľovi, no pritom taktiež utrpelo straty vo vlastných radách. Dajte mu čas, šancu vydýchnuť si a začať sa pomaly stavať na nohy. Rozdeľte si denné aktivity na menšie celky a doprajte si medzi ich vykonávaním 30-40 minútové pauzy.

So správnymi vitamínmi a dostatočným odpočinkom sa vám každopádne bude späť do formy dostávať oveľa ľahšie.