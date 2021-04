Ako je to možné? V Zaježovej ovplyvnil COVID-19 iba zatváranie škôl: Pandémia sa lazom takmer vyhla!

Stále fungujú rovnako. Na lazoch v Zaježovej pri Pliešovciach (okr. Krupina) vedia o ochorení COVID-19 len preto, že museli na pár týždňov zatvoriť základnú školu.

Rovnako aktuálne nefunguje ani ich Vzdelávacie centrum Zaježová. Obyvateľom sa však život výrazne nezmenil, stále sa snažia nažívať v súlade s prírodou, byť sebestační a majú vlastnú potravinovú banku. Na lazoch v Zaježovej sú domčeky také roztrúsené, že viac ľudí pokope sa zíde len v miestnej škole, na pošte alebo v potravinách. Krčma tam roky nefunguje. Aj podľa starostu Pliešoviec Štefana Sýkoru sa týždenne otestuje okolo 700 ľudí a z nich jeden, max. dvaja sú pozitívni.

„Je to tu iné, bývame na samotách či polosamotách. V prírode rúška nenosíme. Ak však ideme na poštu či do obchodu, samozrejme, tak si ich dáme,“ vraví zakladateľ a riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Juraj Hipš (44).

Najväčší dosah pandémie videli rodičia detí, keď sa zatvorila miestna škola so škôlkou. „Bolo to v polovici decembra a otvorili sme ju minulý týždeň, no výučba prebieha výlučne vonku na lúke pri potoku. No deťom nosenie rúšok nerobí žiadny problém,“ vysvetlil Hipš, ktorý pracuje najmä z domu. Na testy chodia len tí, ktorí majú školopovinné deti, alebo pracujú mimo lazov. Okrem školy je už dlhšie zatvorené aj Vzdelávacie centrum Zaježová.

„Pracuje tam osem ľudí, ktorí dostávajú teraz podporu. No obávajú sa, či sa znova budú konať kurzy alebo worshopy, či sa ľudia nebudú báť. Na lazoch si nájsť prácu nie je vôbec jednoduché,“ potvrdil.