Klopp krúti hlavou nad rozhodnutím reprezentačného kouča Anglicka: Nerozumiem tomu!

Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp (53) vyjadril počudovanie nad faktom, že do nominácie Anglicka na zápasy kvalifikácie MS 2022 v Katare sa nedostal jeho zverenec Trent Alexander-Arnold (22).

Reprezentačný kouč Gareth Southgate to zdôvodnil jeho slabšími výkonmi v uplynulom období. Angličania v úvodných troch dueloch nezaváhali, zdolali Albánsko, San Maríno i Poľsko. "Ak sa Trent nedostal do kádra, Anglicko muselo mať extrémne dobré mužstvo. Rozhodnutie nepovolať ho samozrejme rešpektujem, no nerozumiem mu. V predchádzajúcich sezónach patril podľa mňa k najlepším pravým obrancom na svete," povedal Klopp podľa webu BBC.