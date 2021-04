Muž vrazil autom do policajtov pri Kapitole a útočil na nich nožom: Vodič spolu s príslušníkom zomreli

Príslušník americkej polície zahynul v piatok po tom, ako muž vrazil s vozidlom do dvoch policajtov pri bezpečnostnej bariére pred sídlom Kongresu USA.

Vodiča postrelili, keď z auta vyšiel s nožom v ruke, a následne tiež zomrel v nemocnici, informovali podľa agentúry AP policajní predstavitelia. Úrady oznámili, že útok podľa všetkého nesúvisí s terorizmom. Zatiaľ okrem toho nič nenasvedčuje spojeniu s nepokojmi v Kapitole zo 6. januára. Útok sa odohral popoludní na kontrolnom stanovišti pri komplexe amerického Kapitolu vo Washingtone, kde vodič vrazil do dvoch príslušníkov Polície Kapitolu (USCP).

Videozábery ukázali, ako muž vystúpil z auta s nožom a jedného z policajtov bodol, povedala novinárom veliteľka USCP Yogananda Pittmanová. Oboch policajtov previezli do nemocnice a jeden z nich neskôr podľahol zraneniam. Totožnosť podozrivého nezverejnili. Podľa Pittmanovej sa nezdá, že by ho polícia predtým sledovala. Prípad však zdôrazňuje, že budova a areál Kapitolu, no tiež jeho ochrancovia, sú naďalej potenciálnymi cieľmi násilia, píše AP.

V hlavnom meste USA panuje napätie aj takmer tri mesiace po tom, ako dav ozbrojených vzbúrencov vtrhol do sídla Kongresu, keď zákonodarcovia potvrdzovali víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách. Pri vtedajších nepokojoch zomrelo päť ľudí vrátane policajta z USCP. Komplex Kapitolu po piatkovom incidente uzavreli a pracovníkom povedali, že nemôžu z budov vychádzať ani do nich vchádzať. Videozábery ukázali mobilizáciu vojakov Národnej gardy.

K novému útoku došlo necelých 100 metrov od vstupu do hlavnej budovy Kapitolu na kontrolnom stanovišti, ktoré obvykle využívajú senátori a zamestnanci Kongresu. Ten má však v súčasnosti prestávku v zasadnutí. Oplotenie, ktoré bránilo pohybu vozidiel v tejto lokalite, nedávno odstránili v rámci opätovného otvárania Kapitolu po sprísnení bezpečnostných opatrení v dôsledku nepokojov zo začiatku roka. Prezident Biden v čase incidentu práve odchádzal z Bieleho domu do Camp Davidu.