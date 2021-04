Slávna herečka využila karanténu po svojom: Najskôr nechcela o deťoch ani počuť, teraz čaká ďalšie!

Herečka Kirsten Dunst sa rozhodla využiť dlhú pracovnú pauzu, ku ktorej bola donútená kvôli pandémii a lockdownu, ku splodeniu druhého potomka.

Hollywoodska hviezda počala druhé dieťa s manželom Jessom Plemonsom, s ktorým má dvojročného Ennisa. Tridsaťosemročná Kirsten dlho o deťoch nechcela vôbec počuť. Ale po tridsiatke jej začali tikať biologické hodiny a ozvala sa potreba ženy stať sa matkou.

Kirsten Dunst nedávno nafotila kolegyňa a kamarátka Sofia Coppola pre špeciálny fotopríbeh magazínu W. V ňom tak Kirsten ukazuje tehotenské bruško a priznáva, že za pár mesiacov bude mamičkou novorodenca.

"Je to nádherné, že máme ten druh priateľstva, kedy sa vzájomne sledujeme, ako máme deti. Je len pár takých vzťahov, kedy s niekým spolupracujete a zároveň to medzi vami trvá i mimo prácu," uviedla k foteniu so Sofia Coppola Kirsten, ktorá hrala v režisérkiných filmoch Smrť panien a Oklamaný.