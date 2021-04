Musel vyhľadať pomoc psychológa: Spevák Miro Jaroš sa zrútil

Doľahlo to aj na neho! Spevák Miro Jaroš (43) na vlastnej koži pocítil krízu, ktorá prišla so zúriacou pandémiou koronavírusu. Koncerty sú stále v nedohľadne, a tak aj spevák musí žiť v určitej bubline, v režime a neistote, o ktorej nevie, kedy sa skončí.

Uplynulý mesiac vycestoval na Maldivy aj so svojou mamou Štefániou (65), kde sa snažil načerpať novú silu a energiu. No aj napriek všetkému to nestačilo a musel vyhľadať pomoc.

Večne usmiaty a pozitívne naladený Miro Jaroš taktiež prežíva neľahké obdobie. „Musím sa priznať, že asi pred tromi týždňami to už aj na mňa doľahlo. A dokonca počas takej chvíle, keď som mal online tréning so svojím trénerom a ako som robil kliky, tak zrazu som zostal ležať a strašný smútok prišiel na mňa, také prádzno. Také, že som sa nevedel ani zdvihnúť a doľahlo to na mňa. Ja bývam v byte sám, čiže nestretávam sa so žiadnymi ľuďmi okrem času, keď si idem niečo nakúpiť,“ priznal v markizáckom Reflexe.

Jaroš sám dobre vedel, že to nie je vôbec v poriadku, a preto sa rozhodol rázne zakročiť. „Hovoril som si, že sa nemôžem tomu poddať, že musím niečo rýchlo vymyslieť, tak som sa poradil so psychológom a on mi poradil napr., že si treba dávať krátkodobé ciele,“ vysvetlil kráľ detských pesničiek a dodal: „Pokračoval som v cvičení online s trénerom, potom som si kúpil motivačné knihy, aby som sa začal vzdelávať trošku a počas tejto pandémie som si osvojil dve africké deti, o ktoré sa starám, že som im akoby tatom na diaľku a prispievam im na vzdelanie.“ Spevákovi však najviac dobíja baterky jeho milovaná mama.