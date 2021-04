Jeden z najaktívnejších vulkánov na svete opäť vyvádzal: Etna tento raz pozastavila prevádzku letiska

Etna opäť chrlila lávu a popol, prerušila prevádzku na letisku v Catanii.

Taliansky vulkán Etna vo štvrtok do ovzdušia nad východnou Sicíliou opäť vypustil pôsobivý oblak sopečného popola, ktorý sa vypínal až do výšky deviatich kilometrov. Popol a drobný pyroklastický materiál zasypal Cataniu, mesto muselo od skorého rána do popoludnia prerušiť prevádzku letiska, píše agentúra ANSA.

Popol pokryl aj rad menších miest a dedín na južných svahoch 3300 metrov vysokej sopky. V niektorých mestách erupcie roztriasli okná a dvere. Jeden z najaktívnejších vulkánov na svete z noci na deň chrlil lávu a na červeno rozsvietil nočnú oblohu.

Etna sa prebudila k životu v polovici januára, dnešná erupcia je od tej doby už 17. v rade. Majestátny vulkán, ktorý má niekoľko hlavných a viac ako 300 menších kráterov, je aj obľúbeným cieľom turistov. Najstaršie záznamy o jeho erupciách pochádzajú už zo staroveku. Od roku 2013 je táto sicílska dominanta zapísaná na zozname prírodných pamiatok svetového dedičstva UNESCO.