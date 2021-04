Nečakané komplikácie kouča Španielov: Enrique ostal pred zápasom zaseknutý vo výťahu

Nezvyklé ťažkosti mal pred stredajším kvalifikačným duelom s Kosovom o postup na futbalové majstrovstvá sveta 2022 tréner španielskej reprezentácie Luis Enrique.

Spolu so svojimi asistentmi zostal zhruba hodinu uväznený v hotelovom výťahu. Na štadión sa nakoniec dostali krátko po začiatku zápasu, ktorý Španieli vyhrali 3: 1. Enrique so svojimi kolegami dorazil na štadión autom, pretože autobus s hráčmi už odišiel.

"Mali sme plán B a môj realizačný tím sa chystal viesť stretnutie. Nebol by to moc veľký rozdiel, ak by som to nestihol," citovala kouča agentúra Reuters.