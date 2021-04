Fedor Flašík je ako dlhoročný politický marketér v politike ako doma. O súčasnej situácii bude iste reč aj v seriáli Pumpa, kde si ho Kubovčík s Heribanom tak trochu "podajú". Ešte predtým sme ho však paľbe otázok podrobili aj my. Boli sme zvedaví, ako on vníma aktuálne dianie na slovenskej politickej scéne. Povie to na plné ústa aj na Pumpe? Sledujte ďalšiu časť seriálu v sobotu o 21.40 na Jednotke.