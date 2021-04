Známy herec a moderátor skončil po krádeži auta v putách na zemi

Oliver Oswald, známy herec, má spolu s kamarátom Samom Procházkom vlastnú show v Rádiu Europa 2 s názvom Sketch Bros.

Koncom minulého roka sa podaril ich šéfovi prank. Moderátorskí nováčikovia dostali astronomickú pokutu za nevhodné vtipy vo vysielaní a k tomu vyhadzov, a tak mu to chceli adekvátne vrátiť. Ukradli mu auto, mierne ho „vyzdobili“, plánovali sa na ňom povoziť a chceli si vychutnať jeho reakciu. Nevypálilo to ale celkom tak, ako si predstavovali – presnejšie ako si predstavoval Oliver. Počas jazdy ich totiž zastavilo zásahové komando a Oliver skončil na zemi v putách. Napokon, pozrite sa sami, ako to dopadlo:

„Ja som to, samozrejme, po celý čas vedel, keďže som bol v celom procese zainteresovaný. Keď som videl, ako Olivera hodili na zem, bolo mi ho na chvíľu aj ľúto, ale kto nás pozná, vie, že takéto vtípky máme radi a predpokladám, že mi to čoskoro vráti,“ smeje sa Samo Procházka. Do smiechu v tej chvíli ale určite nebolo Oliverovi: „Zažil som už všeličo, ale toto bol strop. Neviem, kde kolegovia zobrali takých drsných chlapíkov, ale doteraz mám na boku modrinu, ako ma vytiahli z auta a sotili na zem. Nebolo mi všetko jedno...“. Sketch Bros a ich odviazaný humor môžete počúvať každý pracovný deň medzi 16-tou a 19-tou na Europe 2.

Oliver Oswald sa stal terčom žartu. Želáme veselý 1. apríl aj vám :-)