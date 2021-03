Jozefovi s rakovinou odložili operáciu kvôli covid pacientom, manželka Mária to tak nenechala: TOTO sa stalo o pár dní!

Strach o manžela ju vyburcoval. Otec dvoch malých detí Jozef Hôrecký (33) čakal na veľkú brušnú operáciu v Národnom onkologickom ústave v Bratislave (NOÚ).

Lekári sa k jeho diagnóze vyjadrili, že to, čo má v bruchu, je časovaná bomba. Personál sa v nedeľu popoludní 7. februára začal na operáciu pripravovať s tým, že pacient bude odoperovaný najneskôr do dvoch dní od prípravy. Na veľké zdesenie a obavy manželky Márie i blízkej rodiny však operácia Jozefa bola nečakane odložená. Mária si vypočula dôvod, ktorým bola skutočnosť, že situácia s Covidom sa v NOÚ zhoršila a jej manžela preto nemôžu operovať. Manželka Mária sa o život svojho manžela začala báť.

Operácia bola pre Jozefa, otca dvoch malých detí, jediná šanca na vyliečenie, keďže chemoterapia, ktorú podstupoval od decembra 2019 prestala v októbri 2020 zaberať. „Manžel bojuje s rakovinou rok a štyri mesiace a keď som sa dozvedela, že voľné miesto na ARO nie je kvôli covidovým pacientom, vydesilo ma to. Kto bude zodpovedať za prípadný zhoršený stav môjho manžela? S aktívnym nádorom je bez chemoterapie už od októbra 2020,“ konštatuje Mária (30). Jozefovi diagnostikovali rakovinu semenníkov pred rokom a pol.

Jednu operáciu už má za sebou, ale metastázy sa mu rozšírili do chrbtovej časti brušnej dutiny. Doma na ocka pritom nečaká len 10 mesačný synček Matej, ale aj dcérka Veronika (6). Národný onkologický ústav odôvodnil postup nešťastnej rodine tým, že musel na pokyn Ministerstva zdravotníctva prijať covidových pacientov s ťažkým priebehom ochorenia. Dôvodom je preplnené ARO oddelenie, kam by Jozefa preložili po operácii.

Prijatie Covidových pacientov tak znemožnilo výkon veľkých operácií u onkologických pacientov, pričom by aktuálne na operáciu malo čakať podľa informácií Televízie Markíza až pätnásť ľudí. Nemocnica hľadá spôsob, kam presunúť Covid pacientov a uvoľniť tak miesto pre tých onkologických: „Akútne operačné výkony u pacientov s nádorovými ochoreniami pokračujú bez obmedzenia, rovnako tak aj malé operačné zákroky. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sme minulý týždeň prijali neonkologických covid pacientov z Univerzitnej nemocnice Bratislava, u niektorých sa skomplikoval ich zdravotný stav, preto boli prevezení na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v našom ústave. Z tohto dôvodu sme boli dočasne nútení obmedziť veľké, náročné operácie s nevyhnutnou pooperačnou starostlivosťou na tomto oddelení. išlo o výnimočnú situáciu. Pacienti dostali náhradný termín tento týždeň. V súčasnosti zároveň komunikujeme s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami o prevoze neonkologických covid pacientov, ktorí vyžadujú pooperačnú intenzivistickú starostlivosť,“ informovala špecialistka pre styk s verejnosťou NOÚ Patrícia Kubicová.

Medializáciou a zverejnením príbehu nešťastnej rodiny sa však ľady pohli a Jozef je už tretí deň po operácii hospitalizovaný na OAIM: „Zatiaľ sa cíti dobre, aj keď išlo o veľký zákrok a v jeho prípade naozaj nemalo zmysel čakať,“ hovorí Mária, podľa ktorej sa personál na oddelení o jej manžela skvele stará a vždy sú ochotní poskytnúť manželke aj informácie o tom ako sa Jozef cíti. Veľká podpora verejnosti a vlna solidarity s rodinou Máriu dojali. „Veľmi som sa bála, nevedela som, ako verejnosť ale aj ministerstvo zdravotníctva zareaguje a najviac som sa bála, že moje slová nebudú vypočuté. Musela som vyskúšať všetko, aby ho zoperovali. Bola som však veľmi milo prekvapená reakciou verejnosti i nemocnice. Urobila by som to znova, kvôli záchrane milovaného človeka urobíme aj nemožné.“ dodáva Mária, ktorá by bola veľmi rada, keby pomoc našli aj ďalší pacienti.