Fico chce Matoviča natrieť v Bruseli, pikantná reakcia Mikloša: Aha, akú dal Robovi nakladačku!

Robert Fico v pondelok vyhlásil, že ak prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje Igora Matoviča za ministra financií, strana Smer rozpošle list všetkým šéfom rezortov financií v Európskej únii. Osobitne ho pošlú ministrom financií eurozóny.

Jeho slová nenechali chladného bývalého ministra financií Ivana Mikloša, ktorý mu naložil na sociálnej sieti. "Tak som sa dozvedel, že Robert Fico sa chystá písať list európskym ministrom financií o tom, aký je Matovič nehodný a nevhodný na funkciu ministra financií. Nuž, rád by som Ficovi pripomenul, že on nominoval na túto funkciu istého Jána Počiatka, ktorý ju potom aj štyri roky vo Ficovej vláde vykonával," napísal a dodal, že o tom, akým spôsobom ju vykonával najlepšie svedčí jeho slávne video s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. "Na videu sa nielen dohovárajú na tom, ako zametú Počiatkovu korupčnú kauzu Tipos/Lemikon pod koberec, ale kde Počiatek aj veľmi farbisto popisuje, aký "kvalifikovaný" bol pre túto funkciu a ako ju vykonával, napríklad práve v tom Bruseli, kde ide Fico písať," pokračoval Mikloš.

Exminister sa ospravedlnil za vulgarizmy, ktoré používal v statuse, no pripomenul, že ide o citáciu Počiatka. "Svoje pôsobenie v Bruseli popisuje veľmi farbisto: "Musel som tam ísť v pondelok, skončili sme asi o desiatej. A celá partička, že čo budeme robiť? Že ideme tu niekde do baru, len tak na krátko. Jasné. O štvrtej ráno sme tam hľadali nejakú kebabovú uličku, do p*** a žrali sme tam kebaby niekde v p***, neviem, kde sme to boli naj*****. A ráno o devátej choď do p*** si tam sadnúť. Žáhu som mal, neviem, čo sme tam zežrali všetko, naj***** úplne, k****... Vieš dobre, že jeden oblek - sa Ti nechce veľká kabela niesť do lietadla, tak len inú košeľu, oblek, smrdel som do p*** celý, zaj***** do p***, zle mi bolo, grgalo sa mi..."

Na záver dodal. "Rozmýšľam, či by nemal Fico ten list, čo bude posielať do Bruselu, nechať podpísať aj Počiatka."