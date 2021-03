Výročie prvého úmrtia na COVID u nás: Dojímavý nápad Michala (15) sa rozniesol po celom Slovensku

Uplynul už rok od okamihu, keď u nás ochoreniu COVID-19 podľahla prvá obeť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Bol ňou exprimátor Bojníc Vladislav Oravec († 60). V deň, keď pred rokom neviditeľný nepriateľ po prvý raz usmrtil občana našej krajiny, sa rozozvučali zvony na jeho pamiatku ako aj na pamiatku ďalších takmer 10 000 obetí. Už vyše roka naša krajina bojuje s koronavírusom, ktorý zmenil naše životy a mnohým vzal milovaných blízkych. Iba 15-ročný mladík z Veľkých Bieroviec (okr. Trenčín) prišiel s dojímavou myšlienkou.

V deň, keď u nás zákerná choroba zabíjala po prvýkrát, sa mu s kamarátom Jánom Marichelom (24) podarilo rozozvoniť celé Slovensko. „Napadlo mi to, keď som sa dozvedel, že sa to uskutočnilo aj v Česku. Začali sme to riešiť v skupine, kde je viac zvonárov, a roznieslo sa to všetkých kútov Slovenska,“ prezradil tínedžer Michal (15). Ako dodal, cieľom je pripomenúť si rok od toho, kedy u nás koronavírusu podľahol prvý človek, a uctiť si pamiatku ďalších takmer 10-tisíc obetí.

„Preto budeme zvoniť 10 minút. Ideme ručne zvoniť na umieráčik a ručne aj na malý zvon, a potom sa pridajú aj ostatné zvony, čo máme v kostole,“ povedal Michal. Pretaviť myšlienku na skutočnosť pomohol mladíkovi aj jeho kamarát Ján.

„Keďže sa nemôžeme stretávať na bohoslužbách, chceme sa aspoň takto zvukovo spojiť a pripomenúť, aby nestrácali nádej. Najskôr sme to vybavili tu v Trenčianskej Turnej, a potom sme začali komunikovať aj s ostatnými kamarátmi-zvonármi a pripájali sa aj iné miesta, katedrály, baziliky, kostoly, kaplnky aj malé zvonice, dokonca celá evanjelická cirkev. Je to unikát, že môžeme rozozvoniť celú našu krajinu,“ pokračoval Ján a dodal, že celkovo sa zvony rozoznejú vo viac ako 200 miestach na Slovensku.